Власти решили обелить более 70% аренды жилья к 2030 году

Цифровая арендная платформа позволит вывести более 70% рынка аренды жилья из серой зоны, сообщает РБК со ссылкой на стратегию развития госкомпании «ДОМ.РФ» до 2030 года. Система предполагает введение комиссий и штрафы.



В документе указано, что с помощью платформы люди «смогут быстро и безопасно заключать договоры аренды», а с помощью взаимодействия с информационными системами других ведомств через платформу можно будет «быстро получить регистрацию по месту жительства».

При участии «ДОМ.РФ», как следует из стратегии, будет создана информационная система учета договоров найма жилых помещений, чтобы на 100% перевести сделки по сдаче помещений в онлайн-формат: от просмотра и бронирования до подписания всех документов. Это (по замыслу госкомпании) повысит прозрачность рынка аренды, привлечет средства институциональных и частных инвесторов и позволит организовать систему мониторинга состояния рынка арендного жилья.

В интервью РБК гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко подчеркнул, что подготовкой закона об информационной платформе занимается Минстрой. «Сама идея запуска такой платформы не удивительна на фоне глобальной цифровизации. Плюс у нас до 10% жилого фонда, по разным оценкам, находится сегодня в аренде, а во многих странах этот показатель на порядок выше», — отметил Мутко. По его словам, за рубежом аренда максимально прозрачна для государства, что помогает властям оказывать рынку поддержку и запускать программы, которые делают аренду доступнее.

О том, что Минстрой разработал законопроект о государственной информационной системе по аренде жилья, стало известно в начале декабря. Предполагается, что на создание платформы не будет потрачено бюджетных денег, вместо этого власти привлекут консорциум инвесторов с участием «ДОМ.РФ», отмечали в Минстрое. Там подчеркивали, что пока проект не готов и проходит обсуждения, но в перспективе пяти — десяти лет (по замыслу чиновников) до 95% аренды благодаря этой системе окажется в белой зоне. В Минстрое пояснили, что сейчас целевые показатели, как и сам законопроект, находятся на обсуждении и согласовании.

По замыслу авторов идеи, владельцы и арендаторы квартир, апартаментов, машино-мест должны будут в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений разместить информацию об этом на государственной платформе. За расчеты вне платформы или за отказ размещать информацию в ней предлагается вести штрафы. Предполагается, что арендаторы будут платить комиссию оператору платформы, а также банку или другому платежному агенту.