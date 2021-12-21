В Москве полицейские ликвидировали финансовую пирамиду

В Москве сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России пресекли деятельность финансовой пирамиды, организаторы которой обманом похищали денежные средства граждан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что сообщники размещали рекламу в Интернете, после чего обзванивали потенциальных клиентов. «От лица коммерческих организаций они предлагали пенсионерам инвестировать свои сбережения в различные сферы. Например, в фармацевтическую деятельность в Новосибирской области, рыболовное хозяйство на территории Республики Карелия, туристический бизнес в Республике Крым, строительство вахтовых городков в Дальневосточном федеральном округе, организацию контейнерных морских перевозок, развитие сельскохозяйственных угодий Краснодарского края. При этом доход инвесторов должен был составлять от 12% до 21% ежемесячно», — говорится в сообщении.

После заключения договоров и внесения гражданами денег злоумышленники в течение нескольких месяцев выплачивали им проценты, а затем предлагали повысить сумму вклада на еще более выгодных условиях. Так, например, один из вкладчиков поддался на убеждения аферистов и внес в общей сложности 80 млн рублей. В дальнейшем соучастники переставали исполнять взятые на себя обязательства, а полученными деньгами распоряжались по своему усмотрению.

Следователи возбудили четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ. Также по подозрению в мошенничестве задержаны девять участников организованной группы. Предполагаемому организатору криминальной схемы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

«Кроме того, в офисах и по адресам проживания фигурантов проведено 22 обыска, в ходе которых изъяты серверное оборудование, компьютерная техника, а также черновые записи и документы, имеющие доказательственное значение. Предварительное расследование продолжается», — заключила Волк.