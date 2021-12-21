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​Эксперт: новый год на фондовом рынке может начаться на ура

21.12.2021 21:37
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Время прочтения: 2 минуты
Источник
Banki.ru

Фондовый рынок может вырасти в начале следующего года после падения отдельных компаний зимой 2021-го, считает инвестиционный руководитель компании Frank Capital Partners LLC Брайан Франк. Об этом сообщает MarketWatch.

Пассивные фонды составляют критическую массу всех профессионально управляемых активов. Как правило, они не скованы стратегиями и докупают бумаги при появлении свободного капитала. Франк отмечает, что приток средств, включая пенсионные накопления американцев, обеспечивает постоянные пассивные покупки, и эта динамика может сохраниться и, возможно, даже ускориться в 2022 году.

В то же время недовольство населения США сильным ростом инфляции вынуждает Федеральную резервную систему действовать. В 2021 году ФРС неоднократно говорила о планах сворачивать программу количественного смягчения и повышать ставки в 2022 году. В то же время Франк считает, что для рынков это не приговор. По его мнению, если фондовые рынки резко упадут, ФРС может отказаться от своих планов повысить ставки и даже добавить стимулы.

Франк считает, что так или иначе инвесторы должны хеджировать свои риски. Пассивное инвестирование и государственное вмешательство станут реальностью в 2020-х годах, а рынки из-за этого могут быть оторваны от фундаментальных показателей в течение длительного времени. Таким образом, использование хеджируемого капитала может помочь инвесторам. Имея хедж, они могут двигаться вверх по тренду, не рискуя вернуться к фундаментально обоснованным оценкам.

Эксперт уверен, что повышенная волатильность может быть лучшим другом терпеливого инвестора. Незначительные периоды оттока средств могут обвалить доминирующие инвестиционные инструменты и создать большие возможности. В последний раз это случилось в начале 2020 года, когда многие качественные компании торговались с дисконтом. Инвесторы с дисциплиной и планом, полагает эксперт, должны быть готовы сделать долгосрочные ставки, если в ближайшие несколько недель появится возможность.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

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