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ВТБ, Mastercard и ЦУМ запускают кобрендовую цифровую карту

21.12.2021 21:45
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

ВТБ совместно с ЦУМом и платежной системой Mastercard запускает кобрендовые цифровые дебетовые карты «ВТБ-ЦУМ-Mastercard Orange» и «ВТБ-ЦУМ-Mastercard Black». Держатели новых карт будут получать до 25% кэшбэка за покупки в столичном ЦУМе и петербургском ДЛТ, а также в мобильном приложении и в интернет-магазине tsum.ru, следует из сообщения ВТБ.

Так, держатели цифровых карт «ВТБ-ЦУМ-Mastercard Black» смогут получать кэшбэк в размере до 25% от суммы покупок в ЦУМе и ДЛТ и 3% за остальные покупки. Держатели карт также получат доступ к услугам «ВТБ Private Banking». «Карта бесплатна на один год для владельцев карт лояльности «ЦУМ Black» или пакета «Прайм+» на льготных условиях», — сказано в релизе.

Держателям карты «ЦУМ Orange» начисляется кэшбэк в размере до 15% от суммы покупок в ЦУМе и 1% за остальные траты. Клиенты с картой Orange получат доступ к преимуществам и услугам пакета ВТБ «Привилегия Мультикарта». Кобрендовая карта «ВТБ-ЦУМ-Mastercard Orange» бесплатна на один год для держателей карты лояльности «ЦУМ Orange» или «ЦУМ Black».

Потратить накопленный кэшбэк можно в онлайн- и офлайн-магазинах «ЦУМ» и «ДЛТ», в том числе полностью оплатить им все покупки, при этом 1 бонусный рубль приравнивается к 1 рублю.

Карты «ВТБ-ЦУМ-Mastercard Orange» и «ВТБ-ЦУМ-Mastercard Black» можно оформить в мобильном приложении «ВТБ Онлайн», в специальном корнере ВТБ в магазинах «ЦУМ» (Москва) и «ДЛТ» (Санкт-Петербург), а также в премиальных офисах банка, указано в сообщении.

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