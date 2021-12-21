Госдума утвердила наказания за частичную неуплату алиментов

Государственная дума приняла в третьем чтении изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, согласно которым должники по алиментам будут нести ответственность даже за их частичную неуплату. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Так, поправками в КоАП вводится административная ответственность за частичную неуплату алиментов на несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей.

«В настоящее время злостные неплательщики алиментов уходят от ответственности, заплатив лишь часть суммы, назначенной судом или оговоренной в нотариально заверенном соглашении. В результате обеспечение ребенка полностью ложится на одного из родителей, чаще всего на маму. Недопустимо, когда второй родитель годами уклоняется от своих обязанностей и не несет за это никакого наказания», — комментировал ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

КоАП предусматривает обязательные работы до 150 часов, арест до 15 суток или штраф в размере 20 тыс. рублей за несоблюдение обязательств по уплате алиментов в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства.

За неоднократное нарушение обязательств по уплате алиментов для тех, кто ранее уже привлекался к административной ответственности, наступит уголовная ответственность с наказанием в виде исправительных или принудительных работ на срок до одного года, либо ареста на срок до трех месяцев, либо лишения свободы на срок до одного года.



«Необходимо ответственно относиться к своим детям. Даже если семья распалась, это не снимает ответственности с родителя за содержание и воспитание ребенка», — подчеркнул Володин.