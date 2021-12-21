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СберБанк внедрил сервис для онлайн-сделок между клиентами

21.12.2021 21:58
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

В мобильном приложении «СберБанк Онлайн» появился новый сервис «СберСделки» для заключения электронных юридически значимых договоров между клиентами «Сбера». Об этом сообщили в банке, уточнив, что сейчас сервис позволяет заключать такие виды сделок, как договор о задатке, договор найма жилого помещения и другие.

«Весь процесс, включая заполнение и подписание договора, происходит онлайн, используются типовые формы договоров. Это избавляет от необходимости искать формы договоров в Интернете, встречаться для их подписания, а затем хранить бумажные документы. Так, договор всегда будет доступен клиенту в мобильном приложении, и будет возможность его скачать. При этом заключенный онлайн-договор, подписанный электронной подписью, имеет полную юридическую силу (согласно федеральному закону «Об электронной подписи» № 63-ФЗ), а участники сделки проверяются банком на соответствие условиям сервиса», — отмечает вице-президент СберБанка, директор дивизиона «Забота о клиентах» Елена Левина.

Для заключения договора нужно зайти в раздел «СберСделки», выбрать подходящий договор, заполнить все его поля, отправить его второму участнику, подписать документ электронной подписью, после чего получить или перевести деньги в соответствии с условиями договора.

Сервис можно найти, набрав его название в поисковой строке «СберБанка Онлайн». Стоимость услуги составляет 1% от суммы сделки (минимум 100 рублей, максимум 2 тыс. рублей). Комиссия взимается в момент перевода средств через сервис «СберСделки».

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Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
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