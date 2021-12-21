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Путин подписал закон об индексации маткапитала по фактической инфляции

21.12.2021 17:25
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1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 февраля 2022 года размер маткапитала будет ежегодно пересматриваться исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что в таком же порядке будет осуществляться пересмотр размера оставшейся части суммы данной выплаты.

До сих пор размер материнского капитала ежегодно пересматривался с учетом темпов роста инфляции, он устанавливается законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Кроме этого, согласно закону, до 1 февраля 2022 года размер материнского капитала будет установлен на действующем уровне: 483 тысячи 881 рубль за первого ребенка, 639 тысяч 431 рубль за второго и последующих.

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