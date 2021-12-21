Во втором чтении принята поправка о внесудебной блокировке сайтов по продаже ковид-сертификатов

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении поправку, которой предусмотрена внесудебная блокировка сайтов, торгующих поддельными документами, в том числе сертификатами о вакцинации и результатами ПЦР-тестов. Об этом сообщает ТАСС.

Поправка вносится в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Она предусматривает, что генпрокурор РФ или его заместители смогут обратиться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к ресурсам, содержащим предложения о приобретении поддельного документа, «предоставляющего права или освобождающего от обязанностей».

Как пояснил ТАСС один из авторов поправки Александр Хинштейн, формулировка «предоставляющий право или освобождающий от ответственности» уже существует в действующем законодательстве, а новая норма корреспондируется с уголовной ответственностью за подделку документов, поскольку «справка [о вакцинации], ПЦР-тест дают право проходить туда, где требуются эти документы». Политик отметил, что поправка касается любых объявлений в Интернете о поддельных медицинских справках и документах, в том числе о паспортах, военных билетах и дипломах об образовании.



Поправка была внесена в законопроект, которым изначально предлагалось блокировать сайты, оправдывающие экстремизм.