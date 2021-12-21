Мосбиржа запустит торги фьючерсами на валютные пары с евро

На срочном рынке Московской биржи 27 декабря 2021 года начнутся торги фьючерсными контрактами на курсы иностранных валют к евро. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщила торговая площадка.

Мосбиржа подчеркивает, что производные на валютные пары во всем мире являются одними из самых популярных инструментов, привлекающих широкую аудиторию инвесторов. «Новые контракты расширят спектр торговых стратегий для российских инвесторов, а также предоставят дополнительные арбитражные возможности участникам рынка», — говорится в релизе.

Участникам торгов и их клиентам станут доступны три новых контракта:

фьючерсный контракт на курс «евро — фунт стерлингов» (короткий код — EG);

фьючерсный контракт на курс «евро — канадский доллар» (короткий код — EС);

фьючерсный контракт на курс «евро — японская иена» (короткий код — EJ).

«Лот новых контрактов составит 1 тыс. евро. Минимальный шаг цены для фьючерсов на курсы «евро — фунт стерлингов» и «евро — канадский доллар» составит 0,0001 пункта, стоимость минимального шага цены — 0,1 фунта стерлингов и 0,1 канадского доллара соответственно. Минимальный шаг цены для фьючерса на курс «евро — японская иена» — 0,01 пункта, а его стоимость — 10 японских иен. К торгам допускаются серии фьючерсов с исполнением в марте и июне 2022 года», — указано в сообщении.



Сегодня на Московской бирже инвесторам доступны производные на 11 валютных пар, в том числе «доллар США — российский рубль», «евро — российский рубль», «китайский юань — российский рубль», «евро — доллар США» и другие, напоминает площадка. Среднедневной объем операций с валютными деривативами за 11 месяцев 2021 года составил 270,8 млрд рублей (260 млрд рублей в 2020 году). Фьючерс на курс «доллар США — российский рубль» является одним из самых ликвидных инструментов российского биржевого рынка, отмечается в релизе.