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Обзор рынков от Банки.ру: внешний фон поддержал российские акции

21.12.2021 18:40
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Богдан Зварич , главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Богдан Зварич главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Источник
Banki.ru

Во вторник российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь предыдущего дня на улучшении внешней конъюнктуры.

Так, поддержку нашим акциям оказало восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил более 2%, поднявшись выше 73 долларов за баррель. Также покупкам способствовала динамика западных площадок. В Европе к вечеру основные индексы росли в пределах 1,2%, а в США после первых 30 минут торгов Dow Jones и S&P 500 подтянулись на 0,8% и 0,5% соответственно.

На таком фоне к 18:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,7%, поднявшись выше 3 690 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги «Газпрома» и HeadHunter, рост котировок которых составил 3,6% и 3,1% соответственно. Хуже рынка торговались акции ПИК, «Полюса» и «префы» «Транснефти», потери которых превысили 1,5%.

Отметим, что в начале торгов индекс Мосбиржи смог подняться выше 3 700 пунктов, однако в дальнейшем продажи возобладали, что привело к компенсации части утреннего роста. И лишь ближе к концу сессии, на фоне позитивного открытия торгов в США и продолжения роста цен на нефть, российский рынок смог вновь предпринять попытку выхода выше сопротивления на уровне 3 690 пунктов. При этом уже завтра ситуация вновь может измениться и текущий отскок вновь сменится волной продаж на фоне сохранения страхов относительно распространения нового штамма коронавируса.

В валютной секции Московской биржи рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро подешевели на 0,3%, торгуясь в районе 74 и 83,4 рубля. Поддержку национальной валюте смогла оказать динамика рынка энергоносителей, а также умеренный рост курсов валют развивающихся стран. Из внутренних факторов можно выделить подготовку экспортеров к пику налоговых выплат, что увеличивает спрос на рублевую ликвидность.

Оказавшись под давлением, пара доллар/рубль в первой половине дня предприняла попытку отступления в район поддержки, расположенной на уровне 73,6 рубля. Однако, несмотря на сохранение позитивного внешнего фона, к концу основной сессии американской валюте все же удалось отыграть большую часть потерь и вернуться в район 74 рублей. С учетом рисков ухудшения внешнего фона, в текущий момент, несмотря на поддержку внутренних факторов, более вероятным видится подъем доллара к отметке 75 рублей.

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