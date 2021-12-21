Дума отложила до 2023 года «дедлайн» по обязательному отказу госслужащих от ВНЖ за рубежом

Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, подразумевающий в том числе продление до 1 января 2023 года периода, в течение которого госслужащие должны отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом, передает ТАСС.

Такая поправка на этапе второго чтения была внесена в законопроект о льготах для россиян-добровольцев, участвующих в защите госграницы.

Изменения вносятся в федеральный закон № 116 от 30 апреля 2021 года о введении запрета для государственных и муниципальных служащих, а также для военных и ряда других категорий лиц на наличие иностранного гражданства и вида на жительство за рубежом. Этот закон предусматривает, что по истечении шести месяцев с даты его вступления (1 июля, то есть до конца 2021 года) государственные и муниципальные служащие с иностранным гражданством или ВНЖ, не представившие документы о прекращении такого гражданства или права на постоянное проживание за рубежом, подлежат увольнению. Аналогичная норма была введена этим законом для военнослужащих, проходящих службу по контракту в ВС РФ и воинских формированиях на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включительно.



Поддержанная Госдумой поправка устанавливает новый срок, до которого указанные категории лиц вправе отказаться от иностранного гражданства или ВНЖ и сохранить работу: 1 января 2023 года.