Прошла второе чтение поправка о создании единой госсистемы биометрических данных

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении поправку к закону «Об информации, информационных технологиях и связи», которой предусматривается перевод единой биометрической системы в статус государственной информационной системы. Об этом сообщает ТАСС.

«Единая биометрическая система является государственной информационной системой», — говорится в законопроекте. Предполагается, что функционирование биометрической системы будет утверждаться правительством РФ.

Согласно законопроекту, граждане смогут самостоятельно, не посещая государственные органы или уполномоченные организации, размещать в этой системе биометрические образцы с использованием доверенного программного обеспечения, а также с применением подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации и данных с чипа на загранпаспорте РФ.

Кроме того, инициатива вводит обязательное прохождение аккредитации государственными органами, использующими для идентификации и аутентификации посредством биометрических персональных данных иные государственные информационные системы вместо единой биометрической системы. Также устанавливается обязанность для таких государственных информационных систем использовать только векторы, полученные из единой биометрической системы в результате преобразования размещенных персональных данных, из которых невозможно восстановить первоначальные биометрические персональные данные.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что биометрические данные надо хранить в единой и защищенной государственной системе данных.