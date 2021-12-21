Госдума утвердила во втором чтении запрет списания единовременных соцвыплат в счет долга

Государственная дума приняла во втором, основном чтении законопроект о запрете автоматического списания единовременных социальных выплат в счет погашения задолженности. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента. Как уточняется, законопроект был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Ранее мы уже приняли законы, запрещающие взыскивать долги, например, с пенсий, алиментов, защитили минимальный гарантированный доход граждан от списания по исполнительному производству. Теперь мы распространим эти гарантии на единовременные социальные выплаты», — комментирует председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Законопроект защищает социальные выплаты граждан от списания по исполнительному производству. «Эта норма будет касаться не только разовых выплат, назначенных решением президента или правительства, но и других видов социальной помощи, в том числе новых пособий беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации», — сказал Володин.

По его словам, банкам будет запрещено списывать долги с этих выплат, если только сам гражданин не решит направить их на погашение задолженности. «Даже если заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств, он сможет в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть социальные выплаты. Они должны быть перечислены ему в течение трех рабочих дней», — пояснил спикер.



«Важно, что положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года», — подчеркнул председатель Госдумы.