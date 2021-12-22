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Рубль дешевеет, индекс Мосбиржи растет на утренних торгах

22.12.2021 08:17
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Позиции рубля к доллару и евро слабеют на утренних торгах в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:59 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,04 рубля, что на 8,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на то же время стоил 83,43 рубля (плюс 13,5 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,015—74,5 рубля за доллар и 83,4425—83,6475 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.

Индекс Мосбиржи на 8:17 мск прибавляет 0,56% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 713,56 пункта. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет внедрения утренней торговой сессии с 6:50 мск.

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