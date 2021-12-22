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Госдума запросит в ЦБ информацию о причинах роста экспорта золота

22.12.2021 08:36
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ТАСС

Госдума приняла протокольное поручение комитету по финансовому рынку запросить в Банке России и в правительстве РФ информацию о причинах роста экспорта золота в 2020—2021 годах. Автором поручения стал депутат от КПРФ Николай Коломейцев.

В ходе обсуждения повестки дня Коломейцев выразил озабоченность проблемой оттока золота из России и предложил запросить информацию о причине этой проблемы и о решении вопроса правительством и ЦБ. «ЦБ, по нашим данным, прекратил закупку золота, что является непонятным фактом», — сообщил он. В ответ председатель Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал оформить предложение как протокольное поручение и согласовать его с профильным комитетом.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал, что в такой формулировке «комитет поддержит проект поручения».

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