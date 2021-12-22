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Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о хищении 10 млн рублей у СберБанка

22.12.2021 08:53
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о хищении денежных средств СберБанка, сообщила пресс-служба ведомства.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Ляшова, Альберта Давидяна, Светланы Березкиной и Никиты Мелкумяна. Органом предварительного следствия они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Марк Гранкин (ранее осужден Люблинским районным судом Москвы) в соучастии с Ляшовым через подставных лиц заключил с дочерней организацией СберБанка договоры об оказании услуг по поиску юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, желающих открыть счет.

Вместо реальной работы Гранкин получал от сотрудников СберБанка Давидяна, Березкиной и Мелкумяна сведения о лицах, которые ранее самостоятельно обратились для открытия счета, а затем представлял эту информацию как результат якобы проделанной работы.

Таким образом соучастникам удалось похитить 9,9 млн рублей, необоснованно выплаченных СберБанком в качестве вознаграждения.

Материалы уголовного дела направлены в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
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