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Мошенники придумали схему обмана пенсионеров «по подписке» на ремонт

22.12.2021 09:02
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Известия

Мошенники активно внедряют новую практику обмана пенсионеров: они убеждают пожилых людей оформить «подписку» на диагностику и ремонт окон, батарей, бытовой техники по заоблачным ценам, пишут «Известия». Раньше жертва рисковала оказаться обманутой один раз, теперь же мошенники наносят своим «подопечным» регулярные визиты — уже под видом «домашних мастеров» из фирм-однодневок, маскирующихся под известные компании.

Отмечается, что стоимость таких услуг может превышать сотни тысяч. Масштабы деятельности мошенников вынуждают реагировать даже банки. Так, с 2022 года «Сбер» запустит сервис, который позволит согласовывать подозрительные сделки с доверенным лицом владельца счета. Этот человек сможет в случае необходимости заблокировать сомнительный перевод или снятие денег.

По словам замгендиректора ООО «Московский оконный сервис» Эдуарда Барышева, в компании знают о проблеме. «Знаем, что маскируются в том числе под нас. Сегодня фирму в сфере услуг в основном выбирают по отзывам в Интернете. Поэтому любой негативный отзыв мы тут же обрабатываем. Если он не связан с конкретным номером заказа, который проходит у нас по базе, значит, эта претензия не к нам», — отметил он.

21.12.2021 09:00

О методах работы таких «фирм» рассказал Станислав из Омска, которому довелось недолго поработать в подобной «компании». По его словам, сначала ломают оконные ручки, тяги поворотного механизма, а когда человек отвернулся — отгибают их отверткой. Говорят: «Смотрите, у вас же окно падает». «Показывают видео, как окно падает на ребенка, ребенок весь в крови», — сказал он, добавив, что людей также пугают возможностью выпадения створки на улицу, в результате чего может пострадать человек или дорогая машина.

Станислав утверждает, что наниматься в подобные фирмы часто приходят честные мастера, которые просто ищут работу. «В первые дни люди не понимают, чем занимаются. Думают, это нормальная работа, а оказывается, они людям головы морочат. Кому нужны деньги любой ценой, те остаются, остальные увольняются», — пояснил он.

По словам собеседника, такие «ипэшки» недолговечны — когда жалоб становится слишком много, реальные хозяева бизнеса просто открывают новые.

«Практически все, что они предлагают заменить, в рабочем исправном состоянии. Далее составляют три разных сметы: дорогой, дешевый вариант и средний. Как правило, жертва выбирает или дешевый, или средний, но в момент подписания договора подсовывают дорогой, так как подпись потерпевший ставит на задней стороне листа и не видит, что подписывает. Цены в смете завышены в три — восемь раз!!! Чтобы было понятно, смета на 412 тысяч рублей за техобслуживание и замену уплотнителей четырех окон! Учитывая то, что все эти окна можно заменить за 100—150 тысяч рублей!» — возмущается подобным бизнесом один из пользователей сайта reputation.ru.

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