Обзор рынков от Банки.ру: ​рост без поводов при сохранении рисков

Во вторник покупки вновь вернулись на мировые рынки, в результате чего позитивную динамику продемонстрировал широкий спектр активов. Восстановление рынков прошло без особых новостных поводов, а причиной такой динамики могла стать фиксация прибыли по спекулятивным коротким позициям.



Отметим, что инвесторы игнорировали риски, которые оказали существенное влияние на финансовые рынки в понедельник. Так, продолжается активное распространение нового штамма коронавируса, что приводит к введению новых карантинных ограничений в различных странах, вплоть до активизации локдаунов. В этой связи в ближайшее время инвесторы продолжат пересматривать свои ожидания относительно динамики мировой экономики, что может сказаться на широком спектре активов.

Несмотря на сохраняющиеся риски, по итогам дня индекс MSCI World, показывающий динамику развитых рынков, прибавил 1,7%, полностью отыграв потери понедельника. А вот индекс MSCI EM, отражающий ситуацию на развивающихся рынках, подтянулся на 1,1%, отыграв лишь часть снижения предыдущей сессии, что может говорить о слабости развивающихся рынков. В преддверии начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС инвесторы предпочитают более активно сокращать позиции именно на развивающихся рынках. Что же касается закрытия в США, то здесь индексы Dow Jones и S&P 500 по итогам дня прибавили 1,6% и 1,8% соответственно, а лидерами торгов выступили энергетический сектор, поддержанный восстановлением цен на нефть, и сектор высоких технологий — соответствующие индексы выросли на 2,9% и 2,6%.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро среды, то их можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие индексы прибавляют в пределах 0,5%, отыгрывая позитивное закрытие в Штатах. Фьючерсы на основные американские индексы теряют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent консолидируется у уровней вчерашнего закрытия, удерживая позиции в районе 74 долларов за баррель. Отметим, что сегодня в ходе торгов инвесторы обратят внимание на статистику по ВВП США и Великобритании за III квартал, а также индекс доверия потребителей и продажи на вторичном рынке жилья в Штатах. Плюс к этому важным фактором для рынка энергоносителей станет статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

По итогам вторника индекс Мосбиржи подтянулся на 0,7%, закончив день в районе 3 693 пунктов. Сегодня, учитывая внешний фон, ожидаем умеренное преобладание покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи предпринять очередную попытку выхода выше 3 700 пунктов. Однако в ходе сессии возможно ухудшение внешнего фона, что будет способствовать активизации продаж. В этом случае индекс Мосбиржи компенсирует утренний рост и к концу дня может закрепиться на отрицательной территории, вновь уйдя под поддержку на уровне 3 690 пунктов.

На валютной секции Московской биржи по итогам вторника доллар и евро прибавили порядка 0,3%. Сегодня утром основные мировые валюты по отношению к рублю смогли отыграть часть потерь предыдущей сессии, чему способствует слабая динамика валют развивающихся стран. Однако со стартом основной сессии покупки в рубле могут вновь возобладать. Высокие цены на нефть и спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат будут способствовать укреплению национальной валюты, в результате чего пара доллар/рубль в первой половине дня может отступить в район 73,8 рубля. Однако в дальнейшем, в случае ухудшения внешнего фона, американская валюта попытается отыграть утренние потери и вновь вернуться в район 74 рублей.