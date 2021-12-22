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Объем переводов россиян с момента запуска СБП составил 5,4 трлн рублей

22.12.2021 09:17
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ТАСС

Общая сумма переводов между физическими лицами (C2C-переводы) через Систему быстрых платежей (СБП) с момента ее запуска до середины декабря 2021 года составила 5,4 трлн рублей. Об этом сообщил журналистам генеральный директор НСПК Владимир Комлев.

«Сейчас там (C2C-переводы. — Прим. ТАСС) подключено 207 банков, было совершено 897 миллионов операций <…> на общую сумму 5,4 триллиона рублей. И в системе тех людей, которые отправляли или получали деньги с использованием этого сервиса, уже более 42 миллионов человек. И эта база продолжает достаточно быстро расти», — сказал Комлев.

По словам Комлева, на самые популярные переводы в 2021 году — суммы 1 тыс. рублей, 500 рублей и 2 тыс. рублей — пришлось в общей сложности 18% — 8%, 5% и 5% соответственно.

Самыми популярными среди C2B-платежей (переводы от физических лиц в адрес юридических лиц) в 2021 году были суммы от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а также до 1 тыс. рублей. «Суммы до тысячи рублей — это 22%, от тысячи до двух — 27% и от 2 [тысяч] до 3 [тысяч] — 26% от всех C2B-операций», — отметил Комлев. В топ-5 сегментов по количеству оплат вошли товары и услуги повседневного спроса, АЗС, брокерские и финансовые услуги, страхование, а также услуги связи.

Согласно представленным в презентации данным, C2B-операции поддерживают 72 банка, более 279 тыс. торгово-сервисных предприятий принимают C2B-платежи, было проведено более 12 млн операций на сумму более 55 млрд рублей.

Система быстрых платежей разработана Банком России и НСПК и запущена в России в конце января 2019 года. ЦБ РФ является оператором и расчетным центром системы, а НСПК — операционным платежным и клиринговым центром. С помощью СБП граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, есть возможность совершения платежей юридическими лицами в пользу физических лиц — компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.

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