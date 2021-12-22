22 декабря. О чем пишут газеты

📰 Средняя стоимость аренды частных домов в Подмосковье на Новый год на срок с 31 декабря по 2 января достигла 150—300 тыс. рублей, в Ленинградской области — 120 тыс. рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные участников рынка. Арендные ставки на новогодние праздники могут быть в 20 раз больше минимальных. По сравнению с прошлогодними праздниками цены на краткосрочный съем загородного жилья увеличились до 15%, квартир в Москве — на 17%, в Санкт-Петербурге — на 15%, в Краснодарском крае — на 10%, в Калининградской области — на 29%. В этом году спрос на аренду недвижимости в новогодние праздники заметно выше.

📰 Планшеты на российской операционной системе, закупленные для проведения переписи населения 2021 года, могут передать врачам и учителям в 2022 году, пишут «Известия» со ссылкой на Минцифры. В феврале Росстат будет готов направить устройства в министерство для дальнейшего перераспределения. Пока же на 360 тыс. планшетов сбрасывают настройки, удаляют данные и прикладное ПО. Уже ведутся работы с соответствующими ведомствами по подготовке к передаче устройств, подтвердили в ведомстве. По данным Минпромторга, за время подготовки и проведения переписи было выявлено менее 0,5% брака из всей поставленной партии.

📰 Пандемия коронавируса только усилит расслоение стран на богатые и бедные, пишет «Коммерсант» со ссылкой на предупреждение Международного банка реконструкции и развития. Это вызвано различиями финансово-бюджетных антикризисных мер — в развитых странах затраты на них составили более 20% ВВП, что облегчит процесс восстановления экономик. Но у стран с развивающимися экономиками и стран со средним уровнем дохода доля таких мер была значительно меньше — около 5,9% ВВП, а у беднейших развивающихся стран — около 3,4% их и так невысокого ВВП.

📰 По итогам января — ноября темпы роста ввода в эксплуатацию частных домов более чем вдвое превысили тот же показатель по многоквартирным, пишет «Коммерсант». По данным «ДОМ.РФ», за 11 месяцев 2021 года введено почти 46 млн кв. метров частных домов (рост на 35% год к году) против 35,7 млн кв. метров многоквартирных (рост на 15%). Банкиры связывают ускорение в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с развитием кредитных продуктов для него. Предложение по кредитам на частные дома пока не столь широкое, как у классической ипотеки, однако в 2022 году участники рынка ожидают удвоения выдач.

📰 Рост мировой экономики из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса замедлится до 0,7% год к году в IV квартале 2021 года вместо ожидавшегося до обнаружения этой мутации 1%, пишут «Ведомости» со ссылкой на прогноз экономистов Bloomberg. Это результат новых оценок роста ВВП Китая за последние три месяца текущего года — 4,5% год к году (4,9% в III квартале, что также было значительным замедлением), США — 1,2% (2% в предыдущем квартале), нынешнего эпицентра вспышки «омикрона» — государств еврозоны — 0,8% (в ноябре прогнозировался рост на 1,1%, в III квартале он был 3,7% год к году), а также ожидание падения ВВП Бразилии, России, Индии и ЮАР в текущем квартале.

📰 Россияне после долгого периода ограничений из-за коронавируса понемногу возвращаются в магазины — за продуктами, одеждой и обувью и даже за бытовой техникой, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные компании PricewaterhouseCoopers. Однако теперь потребители ходят в магазины скорее за эмоцией, но делают выбор товара и покупают все больше в Интернете, говорят эксперты. Так, если в октябре 2020 года, после локдауна, в традиционные магазины предпочитали ходить 41% российских потребителей, в марте 2021 года их стало уже 42%.

📰 До конца недели на курс рубля могут повлиять противодействующие драйверы, рассказал «Российской газете» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Так, 23 декабря — большая пресс-конференция Владимира Путина, которая обычно выступает позитивом для российской валюты, отметил аналитик, добавив, что в этот же день выйдут данные по безработице, потребительской инфляции, доходам и расходам физических лиц в США. Наиболее вероятный диапазон движения курса на текущую неделю составляет 73,1—74,9 рубля за доллар и 82,5—84,1 рубля за евро, подчеркнул эксперт.