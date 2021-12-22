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Мошенники заманивают россиян акциями и скидками перед Новым годом

22.12.2021 09:47
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РИА Новости

Россияне стали массово получать очень щедрые и заманчивые предложения о скидках, распродажах и акциях якобы от известных брендов. Такие письма могут быть мошенническими рассылками и содержать фишинговые ссылки на сайты-клоны крупных торговых сетей, сообщили эксперты платформы ОНФ «Мошеловка».

«Злоумышленники под видом новогодних акций и распродаж делают рассылки и создают фишинговые сайты-клоны известных брендов. Основной уловкой этого года можно назвать поистине сказочно щедрые предложения купить подарок близким за 10% от реальной его стоимости на рынке», — заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Так, с середины декабря в «Мошеловку» поступило уже несколько сотен сообщений о рассылках с предложением выгодной покупки подарков в крупных сетях и у известных брендов. Письма, которые получают граждане, очень похожи на традиционные маркетинговые предпраздничные рассылки. Все они предлагают приобрести дорогие товары по невероятно низкой цене в рамках предпраздничной акции. Количество товара ограниченно, а срок действия предложения варьируется от 12 часов до суток с момента отправления рассылки.

Если получатель письма переходит по ссылке, то оказывается на странице, где можно только оформить покупку. При этом попытки перехода в другие разделы сайта выдают ошибку, а адреса ссылок, содержащихся в письмах, очень часто даже не содержат названия бренда или продавца.

Лазарева призвала граждан проявлять бдительность и уточнять проведение акций на официальных сайтах магазинов и по телефонам горячих линий до оформления покупки. Также она напомнила, что осторожными следует быть и тем, кто ищет подарки для близких на маркетплейсах и интернет-досках объявлений, ведь мошенничество там, согласно данным «Мошеловки», занимает второе место после телефонного.

Общероссийский народный фронт в мае запустил платформу «Мошеловка» для выявления мошенников и борьбы с ними. Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» вместе с волонтерами обрабатывают поступающие от граждан обращения, систематизируют их, а затем передают в ЦБ, МВД, прокуратуру и другие профильные надзорные ведомства.

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