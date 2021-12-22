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Индексы РФ начали основные торги в плюсе

22.12.2021 10:03
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Основные фондовые торги в РФ открылись в среду ростом индексов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:00 мск прибавил 0,5% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 711,34 пункта. Индекс РТС повысился на 0,34% — до отметки 1 578,84.

В среду утром ситуацию на мировых рынках можно охарактеризовать как нейтральную, отмечает главный аналитик ПСБ Владимир Соловьев. «Хотя ключевые азиатские индексы и цены на нефть Brent немного подрастают, фьючерсы на американские и европейские индексы торгуются в «символическом» минусе от уровней вчерашнего закрытия», — комментирует эксперт.

По его словам, ралли на американском рынке может продолжить развитие вплоть до длинных выходных. Аналитик ожидает сохранения оптимистических настроений на мировых рынках в течение дня. Сохраняющийся благоприятный внешний фон окажет поддержку российскому фондовому рынку, уверен он.

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