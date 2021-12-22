​«Тинькофф Инвестиции» запустили торги на фондовом рынке по выходным

«Тинькофф Инвестиции» стали первым в России брокером, который предоставил своим клиентам возможность торговать на фондовом рынке каждый день, включая выходные. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании.

«Торговать в выходные дни с 10:00 до 19:00 мск смогут пользователи всех тарифов «Тинькофф Инвестиций». Условия обслуживания по тарифам в выходные не меняются. Торговля доступна только с брокерских счетов в мобильном приложении «Тинькофф Инвестиций» и в веб-версии на сайте «Тинькофф», в разделе «Инвестиции», — говорится в релизе.

Как уточняет брокер, все клиентские заявки, полученные в выходные, будут исполняться на внебиржевом рынке — напрямую между продавцом и покупателем. «Тинькофф Инвестиции» выступят маркетмейкером, то есть посредником, гарантирующим исполнение заявок. «Для управления ликвидностью и формирования котировок «Тинькофф Инвестиции» используют собственную технологию — Quantitative Marketmaking Engine, QMM. Этот механизм позволяет в режиме реального времени анализировать новостной фон, динамику и сотни других финансовых показателей», — поясняется в сообщении.

На первом этапе в выходные будут доступны наиболее ликвидные ценные бумаги, торгующиеся на СПБ Бирже. По мере наращивания объема торгов список финансовых инструментов, которыми можно торговать в выходные, будет увеличиваться, пообещал брокер.