«Ренессанс Кредит» проводит ​акцию по кредитам наличными

Банк «Ренессанс Кредит» запустил акцию «С новым процентом!», предоставив своим клиентам возможность снизить ставку по кредиту наличными на 1 процентный пункт, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для участия в акции достаточно в период с 20 по 31 декабря 2021 года подать заявку на кредит наличными в мобильном приложении, на сайте банка или в отделении «Ренессанс Кредит». Ее одобрение банком занимает несколько минут. Кредитные денежные средства нужно получить до 31 декабря 2021 года включительно», — говорится в релизе.

При выполнении всех условий акции «С новым процентом!» ставка будет снижена на 1 п. п. начиная со второго планового платежа по кредиту. Как уточнили в банке, клиенты с просроченной задолженностью по договору или не внесшие первый плановый платеж по кредиту в срок участия в акции не принимают.