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«Ренессанс Кредит» проводит ​акцию по кредитам наличными

22.12.2021 11:44
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Ренессанс Кредит

Банк «Ренессанс Кредит» запустил акцию «С новым процентом!», предоставив своим клиентам возможность снизить ставку по кредиту наличными на 1 процентный пункт, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для участия в акции достаточно в период с 20 по 31 декабря 2021 года подать заявку на кредит наличными в мобильном приложении, на сайте банка или в отделении «Ренессанс Кредит». Ее одобрение банком занимает несколько минут. Кредитные денежные средства нужно получить до 31 декабря 2021 года включительно», — говорится в релизе.

При выполнении всех условий акции «С новым процентом!» ставка будет снижена на 1 п. п. начиная со второго планового платежа по кредиту. Как уточнили в банке, клиенты с просроченной задолженностью по договору или не внесшие первый плановый платеж по кредиту в срок участия в акции не принимают.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Николай Юртаев

эксперт по клиентскому сервису службы поддержки клиентов ба...
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