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Автовладельцев освободили от обязательного техосмотра

22.12.2021 11:45
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Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении поправки в законодательство об отмене обязательного технического осмотра для транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законом отменяется «обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих на праве собственности физическим лицам и используемых ими исключительно в личных целях». При этом указанные лица вправе обращаться за проведением технического осмотра по своему желанию.

«Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, — не должны», — говорил ранее председатель ГД Вячеслав Володин.

При этом техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков. Также он по‑прежнему необходим для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции транспортного средства.

«Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 миллионах транспортных средств. Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится: в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр. Эта процедура также сохранится и в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации», — подчеркнул Володин.

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