Официальный курс доллара понизился на 3 копейки, евро — на 17

Банк России установил официальные курсы валют на 23 декабря.

Курс доллара снизился на 3,05 копейки, составив 73,7901 рубля (73,8206 рубля на 22 декабря). Курс евро понижен на 16,72 копейки, до 83,1541 рубля (83,3213 рубля на 22 декабря).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 13:55 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 73,77 рубля (минус 18 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 83,32 рубля (минус 1 копейка).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,6—74,5 рубля за доллар и 82,95—83,65 рубля за евро.