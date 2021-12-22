Песков: единой позиции по индексации пенсий работающим пенсионерам пока нет

Поручение президента РФ Владимира Путина представить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам пока прорабатывается, единой позиции по этому вопросу нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока не сформулирована единая позиция на этот счет», — сказал Песков. При этом, по его словам, нельзя говорить о том, что выполнение поручения главы государства сорвано. «Нет, нельзя. Оно выполнено, вопрос в проработке. Это очень сложный вопрос», — подчеркнул он.

Говоря о новых сроках проработки вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам, представитель Кремля уточнил, что они «продлеваются соответствующим образом, ведется работа». «Здесь нет ничего страшного. Это сложный вопрос, плюс вся ситуация носит специфический характер в связи с пандемией, в связи с влиянием пандемии на экономику и так далее», — заключил пресс-секретарь.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко сообщил, что в комитет пока не поступало предложений от правительства РФ по индексации пенсий работающих пенсионеров. Думский комитет по соцполитике принял решение направить письмо в правительство РФ, в котором запросит дополнительную информацию о позиции Кабмина по этой теме.

В январе президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков проинформировал, что Кабмин представил в срок «поливариантное видение» вопроса, окончательное решение будет принято позже.



На ежегодной большой пресс-конференции президента, состоявшейся в декабре 2020 года, Путин сказал, что возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам возможно при условии бюджетной обеспеченности. Пенсионеры этого заслуживают, отметил президент.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Отмечалось, что это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и сенаторы неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий, но эти инициативы не нашли поддержки у Кабмина и большинства парламентариев.