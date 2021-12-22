Госдума приняла закон о штрафах для операторов за пропуск подменных номеров

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий административные штрафы до 1 млн рублей для операторов связи за пропуск подменных номеров.

Так, согласно законопроекту, устанавливается административная ответственность за неисполнение операторами связи обязанности по передаче абонентского номера или уникального кода идентификации.

Поправки ко второму чтению увеличивают предложенные ранее штрафы. Для должностных лиц они составят от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 200 тыс. до 800 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.