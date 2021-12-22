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НАФИ: россияне стали чаще копить «про запас» и «на старость»

22.12.2021 14:48
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

За десять лет россияне стали чаще делать сбережения на случай непредвиденных трат. Об этом свидетельствуют результаты исследований Аналитического центра НАФИ, посвященных целям сбережений россиян с 2011 по 2021 год.

Так, россияне стали чаще копить «про запас»: в 2011 году об этом говорили 29% россиян, в 2021-м — 44%. Также выросла доля тех, кто откладывает «на старость» (18% в 2011 году и 26% в 2021-м) и на отдых или лечение (14% и 19% соответственно).

Как показали исследования, сегодня многие россияне осознают важность формирования сбережений. Так, доля жителей нашей страны, которые считают, что откладывать деньги не нужно, сократилась по сравнению с 2011 годом более чем вдвое (с 14% до 6%).

Средняя сумма, которую россияне считают сбережениями, составляет 100 тыс. рублей.

В топ-пятерку целей, на которые россияне откладывают средства сейчас, вошли также ремонт жилья и покупка недвижимости. Однако, по сравнению с 2011 годом, доля тех, кто копит на улучшение жилищных условий, несколько сократилась.

«Цели, для достижения которых россияне делают сбережения, отражают изменения в приоритетах людей. Если в 2011 году наши соотечественники больше откладывали на улучшение жилищных условий, то сейчас на первый план выходит забота о здоровье и стремление финансово подстраховать себя и свою семью накоплениями «на старость», — комментирует генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.

Такому смещению фокуса внимания, по ее словам, трансформации жизненных ценностей поспособствовала пандемия. «Многие из нас осознали, что есть ресурсы, которые либо восполняются с трудом, либо невосполнимы — здоровье, жизнь. Люди стали больше задумываться о том, как сохранить эти ресурсы. Также большее значение для них приобрела поддержка близких, оказавшихся наиболее уязвимыми в новых условиях — я имею в виду пожилых людей», — уточнила эксперт. Она рассказала, что по результатам исследования, посвященного социально-экономическим последствиям пандемии, больше людей стали уделять внимание не только физическому здоровью, но и эмоциональному благополучию, снижению уровня тревоги и стресса. Эксперты ожидают, что в ближайшее время доля россиян, откладывающих часть средств на лечение и отдых, продолжит расти.

«Хотя большинство россиян, которые откладывают часть дохода, делают накопления «на всякий случай» или «про запас», в целом формирование финансовой «подушки безопасности» у жителей России еще не стало закрепившейся привычкой. По результатам исследования НАФИ, проведенного в 2021 году, в случае потери основного источника дохода (работы) сбережений большинству наших сограждан хватит в среднем на два месяца. И здесь, конечно, важной остается роль государственных программ по повышению уровня финансовой грамотности, частью которой являются культура сбережений и сохранение баланса между доходами и тратами», — резюмировала Гузелия Имаева.

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