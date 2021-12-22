НАФИ: россияне стали чаще копить «про запас» и «на старость»

За десять лет россияне стали чаще делать сбережения на случай непредвиденных трат. Об этом свидетельствуют результаты исследований Аналитического центра НАФИ, посвященных целям сбережений россиян с 2011 по 2021 год.

Так, россияне стали чаще копить «про запас»: в 2011 году об этом говорили 29% россиян, в 2021-м — 44%. Также выросла доля тех, кто откладывает «на старость» (18% в 2011 году и 26% в 2021-м) и на отдых или лечение (14% и 19% соответственно).

Как показали исследования, сегодня многие россияне осознают важность формирования сбережений. Так, доля жителей нашей страны, которые считают, что откладывать деньги не нужно, сократилась по сравнению с 2011 годом более чем вдвое (с 14% до 6%).

Средняя сумма, которую россияне считают сбережениями, составляет 100 тыс. рублей.

В топ-пятерку целей, на которые россияне откладывают средства сейчас, вошли также ремонт жилья и покупка недвижимости. Однако, по сравнению с 2011 годом, доля тех, кто копит на улучшение жилищных условий, несколько сократилась.

«Цели, для достижения которых россияне делают сбережения, отражают изменения в приоритетах людей. Если в 2011 году наши соотечественники больше откладывали на улучшение жилищных условий, то сейчас на первый план выходит забота о здоровье и стремление финансово подстраховать себя и свою семью накоплениями «на старость», — комментирует генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.

Такому смещению фокуса внимания, по ее словам, трансформации жизненных ценностей поспособствовала пандемия. «Многие из нас осознали, что есть ресурсы, которые либо восполняются с трудом, либо невосполнимы — здоровье, жизнь. Люди стали больше задумываться о том, как сохранить эти ресурсы. Также большее значение для них приобрела поддержка близких, оказавшихся наиболее уязвимыми в новых условиях — я имею в виду пожилых людей», — уточнила эксперт. Она рассказала, что по результатам исследования, посвященного социально-экономическим последствиям пандемии, больше людей стали уделять внимание не только физическому здоровью, но и эмоциональному благополучию, снижению уровня тревоги и стресса. Эксперты ожидают, что в ближайшее время доля россиян, откладывающих часть средств на лечение и отдых, продолжит расти.

«Хотя большинство россиян, которые откладывают часть дохода, делают накопления «на всякий случай» или «про запас», в целом формирование финансовой «подушки безопасности» у жителей России еще не стало закрепившейся привычкой. По результатам исследования НАФИ, проведенного в 2021 году, в случае потери основного источника дохода (работы) сбережений большинству наших сограждан хватит в среднем на два месяца. И здесь, конечно, важной остается роль государственных программ по повышению уровня финансовой грамотности, частью которой являются культура сбережений и сохранение баланса между доходами и тратами», — резюмировала Гузелия Имаева.