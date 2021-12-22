Путин: для преодоления кризиса в экономике страны пришлось принять меры, связанные с «небольшой накачкой»

Президент России Владимир Путин признал, что для преодоления кризиса, связанного с пандемией коронавируса, в экономике страны пришлось принять меры, связанные с «небольшой накачкой», но действия проводились более осмотрительно, чем в некоторых других странах.

«Мы вынуждены были тоже предпринять ряд мер, связанных с небольшой накачкой. Но что делать? Но мы делали это гораздо более осмотрительно», — сказал глава государства. В среду Путин провел рабочую встречу в Кремле с руководителем Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком. Глава «Деловой России» заметил, что «корпоративное кредитование на сегодняшний момент стало дороже». «Это связано, конечно, наверное, с инфляцией, которую мы импортируем. Не очень ответственно ведет себя ряд наших зарубежных коллег, которые деньги печатают, вбрасывают в экономику», — считает Репик.

Президент назвал правильным предложение руководителя «Деловой России» по стимулированию инвестиций, отметив при этом, что «по данным Центрального банка, все-таки объемы инвестиций не сократились». Глава государства уточнил, что «имел в виду прежде всего объемы кредитования, но это, собственно, и уровень инвестиций». Глава государства уверен, что в стране будет реализовываться много новых инвестиционных проектов.

Также Путин не исключил, что проект, запущенный в Федеральной налоговой службе по консультациям, когда инвесторы могут получить ответы на интересующие их вопросы, возможно распространить и на другие ведомства. «У каждого ведомства есть своя специфика, тем не менее подходы могут быть общими», — считает президент.