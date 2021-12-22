Росреестр: за 11 месяцев число ДДУ с привлечением кредита выросло на 33%

За 11 месяцев 2021 года было зарегистрировано 61 639 договоров участия в долевом строительстве в отношении жилых и нежилых помещений с привлечением кредитных средств, что в 1,3 раза (плюс 33%) больше, чем за аналогичный период прошлого года (46 409), сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Москве.

По данным пресс-службы, в ноябре текущего года на первичном рынке недвижимости зарегистрировано 5 590 ДДУ с использованием кредитов, что на 1% ниже октября и на 18% меньше результата ноября 2020 года.

«По данной статистике мы анализируем покупку квартир и коммерческих помещений с банковскими кредитами в строящихся домах. Начиная с августа доля покупок в новостройках с кредитами начала снижаться, а в октябре мы зафиксировали годовой минимум — 39%. В ноябре доля сделок по ДДУ с привлечением кредитов подросла до 42%», — отметил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

По его словам, в целом итог за 11 месяцев демонстрирует рыночные тенденции: почти половина (48%) объектов недвижимости на первичном рынке Москвы покупается с привлечением кредитных средств. Такая же доля фиксировалась нами и в прошлом году, но в количественном выражении число таких ДДУ увеличилось за год в 1,3 раза, заключил он.