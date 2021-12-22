Российские компании могут выплатить рекордные дивиденды по итогам 2021 года

Дивиденды российских компаний за III квартал 2021 года превысят 1 трлн рублей (14 млрд долларов) и станут максимальными промежуточными дивидендами за всю историю таких выплат. Такой прогноз представила инвестиционная компания ITI Capital.

Итоговые дивиденды с учетом промежуточных и годовых дивидендов в 2021 году, по ее оценкам, также обновят исторический максимум и превзойдут 4,5 трлн рублей (более 60 млрд долларов), что на 50% превышает показатель 2020 года и на 35% — прошлый максимум (2019 года) в 45 млрд долларов.

Помимо рекордных выплат по итогам 2021 года ожидается рекордная дивидендная доходность, которая может составить около 10% против 9% по итогам 2019 года. «Дисконт за последние два месяца по мультипликатору P/E к развивающимся рынкам вырос до 55%, а к развитым — до 40% из-за геополитической премии», — говорится в аналитической записке.

Как поясняется, высокий показатель годовых дивидендов по итогам 2019-го был связан с тем, что российские компании отчитались о рекордной чистой прибыли в 16,242 трлн рублей. Однако с учетом значительного роста цен на нефть, газ и металл, которые существенно превышают уровни 2019 года, рекордная чистая прибыль ожидается и в 2021-м, рассуждают в ITI Capital, приводя пример, что прибыль одного лишь «Газпрома», по прогнозам, составит 2,4 трлн рублей (плюс 90% к 2019 году), а дивидендные выплаты компании вырастут втрое по сравнению с 2019-м.

В обзоре отмечается, что рекордный рост объема дивидендов полностью обусловлен выплатами экспортеров, доля которых в структуре выплат также обновит рекорд и превысит 80% (максимум c 2010 года) после 64% в выплатах за 2020 год. По фактическому размеру выплат «Россия может занять место на вершине топ-10, обогнав Канаду, Германию, Тайвань, Австралию и Швейцарию. По объему выплат по итогам 2021 года Россия станет второй среди развивающихся стран после Китая, а по дивидендной доходности — первой в мире», прогнозируют в ITI Capital.

Также ожидается, что доля дивидендных выплат в России может впервые превысить 4% от ВВП по итогам 2021 года против 2,7% годом ранее.

Предполагаемый суммарный объем выплат за 2021 год будет сложно превзойти, но по итогам следующего года можно будет достичь аналогичного показателя с учетом роста спроса на углеводороды и их дефицита, который сохранится как минимум до конца 2022-го, считают в инвесткомпании.

Также в аналитическом материале отмечается, что «нетто-эффект для рубля от дивидендов в целом становится более позитивным, но в синергии с выплатами по налогам».



«Экспортеры щедро делятся своими доходами, но продолжают сокращать продажи валюты из-за стерилизации валютной ликвидности, которая снизится в следующем году ввиду продолжающегося роста добычи, что окажет дополнительную поддержку рублю», — отмечается в аналитической записке ITI Capital.