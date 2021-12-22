Все новости

Российские компании могут выплатить рекордные дивиденды по итогам 2021 года

22.12.2021 17:29
1 628
Время прочтения: 3 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Дивиденды российских компаний за III квартал 2021 года превысят 1 трлн рублей (14 млрд долларов) и станут максимальными промежуточными дивидендами за всю историю таких выплат. Такой прогноз представила инвестиционная компания ITI Capital.

Итоговые дивиденды с учетом промежуточных и годовых дивидендов в 2021 году, по ее оценкам, также обновят исторический максимум и превзойдут 4,5 трлн рублей (более 60 млрд долларов), что на 50% превышает показатель 2020 года и на 35% — прошлый максимум (2019 года) в 45 млрд долларов.

Помимо рекордных выплат по итогам 2021 года ожидается рекордная дивидендная доходность, которая может составить около 10% против 9% по итогам 2019 года. «Дисконт за последние два месяца по мультипликатору P/E к развивающимся рынкам вырос до 55%, а к развитым — до 40% из-за геополитической премии», — говорится в аналитической записке.

Как поясняется, высокий показатель годовых дивидендов по итогам 2019-го был связан с тем, что российские компании отчитались о рекордной чистой прибыли в 16,242 трлн рублей. Однако с учетом значительного роста цен на нефть, газ и металл, которые существенно превышают уровни 2019 года, рекордная чистая прибыль ожидается и в 2021-м, рассуждают в ITI Capital, приводя пример, что прибыль одного лишь «Газпрома», по прогнозам, составит 2,4 трлн рублей (плюс 90% к 2019 году), а дивидендные выплаты компании вырастут втрое по сравнению с 2019-м.

В обзоре отмечается, что рекордный рост объема дивидендов полностью обусловлен выплатами экспортеров, доля которых в структуре выплат также обновит рекорд и превысит 80% (максимум c 2010 года) после 64% в выплатах за 2020 год. По фактическому размеру выплат «Россия может занять место на вершине топ-10, обогнав Канаду, Германию, Тайвань, Австралию и Швейцарию. По объему выплат по итогам 2021 года Россия станет второй среди развивающихся стран после Китая, а по дивидендной доходности — первой в мире», прогнозируют в ITI Capital.

Также ожидается, что доля дивидендных выплат в России может впервые превысить 4% от ВВП по итогам 2021 года против 2,7% годом ранее.

Предполагаемый суммарный объем выплат за 2021 год будет сложно превзойти, но по итогам следующего года можно будет достичь аналогичного показателя с учетом роста спроса на углеводороды и их дефицита, который сохранится как минимум до конца 2022-го, считают в инвесткомпании.

Также в аналитическом материале отмечается, что «нетто-эффект для рубля от дивидендов в целом становится более позитивным, но в синергии с выплатами по налогам».

«Экспортеры щедро делятся своими доходами, но продолжают сокращать продажи валюты из-за стерилизации валютной ликвидности, которая снизится в следующем году ввиду продолжающегося роста добычи, что окажет дополнительную поддержку рублю», — отмечается в аналитической записке ITI Capital.

Самые доходные акции за прошлый год

Выбор пользователей Банки.ру
Название компании Изменения за год Покупка
+400.42%
Купить
+294.74%
Купить
+221.47%
Купить
+215.59%
Купить
+214.90%
Купить

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Основные фондовые торги в РФ завершились в плюсе
​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям
«ДОМ.РФ» разместил дебютный выпуск ипотечных облигаций с Абсолют Банком
Официальный курс доллара вырос на 4 копейки, евро — менее чем на одну копейку