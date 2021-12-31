Все новости

Поздравляем с Новым годом и Рождеством!

31.12.2021 10:00
11 186
4 Время прочтения: 1 минута
Поздравляем с Новым годом и Рождеством!
Иллюстрация
Depositphotos.com
Источник
Banki.ru

Друзья! Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!

Пусть наступающий год Голубого Водяного Тигра будет наполнен радостью, принесет финансовую стабильность, благополучие и новые инвестиционные идеи!

Год под знаком Тигра должен быть ярким, изобиловать событиями и резкими поворотами. Голубой цвет на Востоке символизирует непостоянство, а значит, надо быть готовыми к переменам. Пусть Тигр подарит вам новые возможности для роста и развития, откроет ранее недоступные перспективы и, главное, даст ресурсы, чтобы этим воспользоваться.

Желаем крепкого здоровья, красочных впечатлений, достижения всех поставленных целей! Пусть исполнятся самые заветные желания!

Счастья, любви и благополучия вам и вашим близким!

Пусть хороших новостей в 2022-м будет как можно больше! И пусть весь год станет таким же ярким, как волшебная новогодняя ночь.

Спасибо, что в уходящем году вы были с нами. Надеемся, что и наступающий мы проведем вместе.

До встречи в 2022 году!

Коллектив Банки.ру

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Зампред ЦБ РФ не исключила возможности распространения ПВФУ на крупные банки с универсальной лицензией
​ЦБ сообщил об интересе нескольких стратегических инвесторов к покупке банка «Открытие»
Медианная зарплата в России выросла на 17% в 2021 году
ЦБ: по итогам 2021 года прибыль банков должна составить около 2,5 трлн рублей