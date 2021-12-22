Мировая активность в области слияний и поглощений (M&A) побила все рекорды в 2021 году, поскольку обилие ликвидности и заоблачные оценки подпитывали высокую оценку сделок. Предыдущий рекорд продержался целых 15 лет, сообщает CNN Business.



Общая стоимость сделок M&A во всем мире впервые превысила 5 трлн долларов: к 16 декабря рост составил 63% и достиг 5,63 трлн долларов. По данным Dealogic, это с лихвой превзошло докризисный рекорд в 4,42 трлн долларов в 2007 году.

«Корпоративные балансы невероятно раздуты, только в США они составляют 2 триллиона долларов, а капитал остается широко доступным при исторически низких затратах», — заявил соруководитель по сделкам M&A по Северной Америке в JP Morgan Крис Руп. Компании поспешили привлечь средства за счет размещения акций и облигаций. В то же время крупные корпорации воспользовались бумом на рынке, чтобы использовать свои собственные акции в качестве средств для поглощений.

Более того, высокие корпоративные доходы и благоприятные экономические перспективы убедили руководство компаний в необходимости таких трансформаций, несмотря на потенциальные препятствия, такие как инфляционное давление.

«Сильные фондовые рынки являются ключевой движущей силой слияний и поглощений. Когда цены на акции высоки, это обычно соответствует позитивным экономическим перспективам и высокой уверенности руководителя», — заявил соруководитель по сделкам M&A по Северной и Южной Америке в Morgan Stanley Том Майлз.

По данным Dealogic, в 2021 году общий объем сделок в США почти удвоился и достиг 2,61 трлн долларов. Объем сделок в Европе подскочил на 47% до 1,26 трлн долларов, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 37% до 1,27 трлн долларов.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

