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ЦБ: чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту сократился в октябре на 12%

22.12.2021 18:27
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

На российском рынке в октябре наблюдалось снижение активности населения по покупке наличной иностранной валюты; чистый спрос на нее несколько сократился. Об этом говорится в опубликованном Центробанком «Обзоре основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в октябре 2021 года».

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) сократился в октябре по сравнению с сентябрем 2021 года на 14% до 4,1 млрд долларов в эквиваленте. Спрос и на доллары, и на евро уменьшился одинаково в относительном выражении (на 14%), составив 2,8 млрд и 1,2 млрд долларов соответственно.

Объем покупки населением наличной инвалюты в банках уменьшился на 24% по сравнению с сентябрем и составил 1,8 млрд долларов. Долларов было куплено на 27% меньше, чем месяцем ранее, евро — на 17%. С валютных счетов физическими лицами было снято 2,2 млрд долларов (минус 2% к предыдущему месяцу).

Совокупное предложение населением наличной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) также сократилось на 14% в октябре по сравнению с сентябрем и составило 2,8 млрд долларов. Совокупное предложение населением долларов снизилось на 19%, европейской валюты — на 2% до 2 млрд и 0,8 млрд долларов соответственно.

В октябре россияне продали банкам 1 млрд долларов наличной валюты, что практически соответствует уровню предыдущего месяца. Продажи долларов сократились на 2%, европейской валюты — увеличились на 7%. На свои валютные счета граждане зачислили 1,8 млрд долларов наличной иностранной валюты — на 21% меньше, чем месяцем ранее.

Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту снизился в октябре по сравнению с предыдущим месяцем на 12% и составил 1,2 млрд долларов. «При этом сокращение чистого спроса в первую очередь было обусловлено уменьшением на 28% спроса на европейскую валюту, в то время как на доллары он изменился незначительно», — уточняют в ЦБ.

В обзоре также говорится, что «в октябре 2021 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 2,3 млрд долларов, что на 28% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов вырос на 26%, европейской валюты — сократился на 65%. Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в октябре 2021 года по сравнению с сентябрем практически не изменился и составил 1,2 млрд долларов».

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