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Обзор рынков от Банки.ру: рублю не хватило сил для роста

22.12.2021 18:40
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Богдан Зварич , главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Богдан Зварич главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Источник
Banki.ru

В среду на умеренно позитивном внешнем фоне российский рынок смог продолжить восстановление и выйти к максимумам прошлой недели, при этом стабилизации цен на нефть у локальных максимумов и спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров оказалось недостаточно для уверенного роста рубля.

Поддержку фондовому рынку оказала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,4%, а в США после первых 30 минут торгов индексы Dow Jones и S&P 500 подтянулись на 0,2%. При этом стабилизация рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции в районе 74 долларов за баррель, также способствовала покупкам.

В результате к 18:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 1,7%, поднявшись в район 3 756 пунктов. Лидерами торгов выступили Globaltrans и Ozon, рост которых превысил 3%. Из высоколиквидных бумаг выделим динамику «Газпрома» и СберБанка, которые прибавили 2,7% и 1,8% соответственно. Хуже рынка торговались TCS Group и VK, потерявшие 1,3% и 1%.

Отметим, что сегодня на открытии российский рынок отыгрывал динамику цен на нефть и заокеанских площадок, продемонстрированную вечером вторника. В дальнейшем сработал технический фактор в виде закрытия коротких позиций в российских акциях по «стопам», что позволило нашим бумагам продолжить восходящую динамику. В результате индекс Мосбиржи смог выйти к максимумам прошлой недели. В случае если ему удастся их преодолеть, это станет сигналом к продолжению коррекционного роста, а целью движения вверх выступит отметка 3 850 пунктов. Пока же в силе сценарий дальнейшего снижения: рынок продолжает движение под долгосрочным восходящим трендом, берущим начало от минимумов прошлого года и пробитым 13 декабря, что говорит в пользу негативной динамики.

В валютной секции Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар потерял 0,2%, отступив до 73,8 рубля, а евро, напротив, прибавил чуть менее 0,2%, торгуясь в районе 83,5 рубля. Разнонаправленная динамика основных мировых валют вызвана подъемом пары евро/доллар на международном валютном рынке. При этом стабилизации цен на нефть у локальных максимумов и спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров оказалось недостаточно для уверенного роста национальной валюты.

С учетом того что в ближайшие дни на западных площадках будет наблюдаться снижение активности игроков в преддверии длинных рождественских выходных, маловероятным выглядит существенное направленное движение в рубле, а наиболее вероятным сценарием выступает стабилизация доллара и евро у текущих значений.

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