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Жительница Дании подозревается в отмывании 4,3 млрд евро через Danske Bank

22.12.2021 18:54
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ТАСС

Прокуратура Дании подозревает 49-летнюю подданную страны в отмывании 4 млрд 312 млн 963 тыс. 650 евро через эстонское отделение Danske Bank. Женщина была экстрадирована в Данию из Англии, передает ТАСС со ссылкой на агентство Ritzaus Bureau.

Слушания по делу проходят в среду в городском суде Копенгагена. Подозреваемую обвиняют в том, что она переправляла деньги с декабря 2008 года по март 2016 года. Преступление якобы было совершено при участии нескольких сообщников, двух из которых удалось установить.

Женщина приехала ранее в Данию из России, имеет датский паспорт. Она отрицает свою вину.

Расследования в отношения Danske Bank ведут несколько стран из-за проходивших с 2007 по 2015 год через его эстонский филиал подозрительных трансакций более чем на 200 млрд евро.

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