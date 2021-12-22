Все новости

Мосгорсуд продлил Абызову арест до 25 марта

22.12.2021 19:51
903
Время прочтения: 1 минута
Источник
ТАСС

Мосгорсуд в среду продлил арест бывшему министру по вопросам открытого правительства Михаилу Абызову и другим фигурантам его дела до 25 марта будущего года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд продлил арест Абызову, Степанову, Пелипасову, Фрайденберг, Русакову, Ильичеву на три месяца, всего до 35 месяцев 27 суток, то есть до 25 марта 2022 года. В ходатайствах стороны защиты об изменении меры пресечения в отношении всех шестерых обвиняемых отказано», — сказали в суде.

Абызов в 2012—2018 годах занимал пост министра по вопросам открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест.

По версии следствия, экс-министр и его сообщники путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Преступление было совершено в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, действия фигурантов дела квалифицированы по части 3 статьи 210 («Создание преступного сообщества») и по части 4 статьи 159 («Мошенничество») Уголовного кодекса РФ. В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (часть 4 статьи 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (статья 289 УК). Фигурантами уголовных дел помимо него стали еще восемь человек.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Основные фондовые торги в РФ завершились в плюсе
ВТБ в ноябре снизил запасы драгметаллов на 7,5 тонны
В ноябре просрочка по корпоративным ссудам в банках РФ вернулась к пандемийным максимумам
​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям