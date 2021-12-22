Мосгорсуд продлил Абызову арест до 25 марта

Мосгорсуд в среду продлил арест бывшему министру по вопросам открытого правительства Михаилу Абызову и другим фигурантам его дела до 25 марта будущего года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд продлил арест Абызову, Степанову, Пелипасову, Фрайденберг, Русакову, Ильичеву на три месяца, всего до 35 месяцев 27 суток, то есть до 25 марта 2022 года. В ходатайствах стороны защиты об изменении меры пресечения в отношении всех шестерых обвиняемых отказано», — сказали в суде.

Абызов в 2012—2018 годах занимал пост министра по вопросам открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест.



По версии следствия, экс-министр и его сообщники путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Преступление было совершено в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, действия фигурантов дела квалифицированы по части 3 статьи 210 («Создание преступного сообщества») и по части 4 статьи 159 («Мошенничество») Уголовного кодекса РФ. В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (часть 4 статьи 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (статья 289 УК). Фигурантами уголовных дел помимо него стали еще восемь человек.