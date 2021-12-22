Все новости

«Ростелеком» приобрел компанию «ТВЕ-Телеком»

22.12.2021 20:55
1 101
Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Ростелеком Tele2

Группа «Ростелеком» приобрела 100% долей ООО «ТВЕ-Телеком». Об этом сообщили в «Ростелекоме», уточнив, что «ТВЕ-Телеком» является провайдером MVNE-платформы, позволяющей создавать виртуальных мобильных операторов и управлять их продуктами и сервисами.

Из сообщения группы следует, что стоимость приобретения «ТВЕ-Телекома» составила 1,7 млрд рублей, а финальная сумма сделки будет зависеть от исполнения будущих ключевых показателей эффективности.

«Сделка позволит ГК «Ростелеком» увеличить темпы роста бизнеса MVNO (от mobile virtual network operator — «оператор мобильной виртуальной сети связи». — Прим. Банки.ру) за счет создания на базе «ТВЕ-Телекома» единого контура по развитию виртуальной среды под управлением Tele2 независимо от сторонних решений и третьих лиц. ООО «ТВЕ-Телеком» войдет в состав группы «Ростелеком» как отдельное дочернее общество и станет центром компетенций по дальнейшему развитию и запуску новых MVNO-проектов», — говорится в релизе.

Там уточняется, что платформа «ТВЕ-Телекома» уже используется Tele2 для обслуживания проектов MVNO c общей клиентской базой более 1 млн пользователей.

«По нашим оценкам, бизнес MVNO продолжит расти двузначными темпами в ближайшие несколько лет. Приобретение «ТВЕ-Телекома» — важная сделка, которая позволит укрепить позиции нашей компании в сегменте MVNO, сократить расходы на подключение новых виртуальных операторов и повысить удобство обслуживания партнеров», — комментирует генеральный директор Tele2 Андрей Патока.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Билеты на «Аэроэкспресс» стали доступны в «СберБанке Онлайн»
Правительство выбрало пилотные регионы для внедрения цифровых паспортов
​Yota обнуляет трафик на мессенджеры в Новый год
Японец назвал Россию раем за доступную мобильную связь и Интернет