«Ростелеком» приобрел компанию «ТВЕ-Телеком»

Группа «Ростелеком» приобрела 100% долей ООО «ТВЕ-Телеком». Об этом сообщили в «Ростелекоме», уточнив, что «ТВЕ-Телеком» является провайдером MVNE-платформы, позволяющей создавать виртуальных мобильных операторов и управлять их продуктами и сервисами.

Из сообщения группы следует, что стоимость приобретения «ТВЕ-Телекома» составила 1,7 млрд рублей, а финальная сумма сделки будет зависеть от исполнения будущих ключевых показателей эффективности.

«Сделка позволит ГК «Ростелеком» увеличить темпы роста бизнеса MVNO (от mobile virtual network operator — «оператор мобильной виртуальной сети связи». — Прим. Банки.ру) за счет создания на базе «ТВЕ-Телекома» единого контура по развитию виртуальной среды под управлением Tele2 независимо от сторонних решений и третьих лиц. ООО «ТВЕ-Телеком» войдет в состав группы «Ростелеком» как отдельное дочернее общество и станет центром компетенций по дальнейшему развитию и запуску новых MVNO-проектов», — говорится в релизе.

Там уточняется, что платформа «ТВЕ-Телекома» уже используется Tele2 для обслуживания проектов MVNO c общей клиентской базой более 1 млн пользователей.



«По нашим оценкам, бизнес MVNO продолжит расти двузначными темпами в ближайшие несколько лет. Приобретение «ТВЕ-Телекома» — важная сделка, которая позволит укрепить позиции нашей компании в сегменте MVNO, сократить расходы на подключение новых виртуальных операторов и повысить удобство обслуживания партнеров», — комментирует генеральный директор Tele2 Андрей Патока.