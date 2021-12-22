ЦБ назначил штрафы банку «Открытие», микрокредитной компании «Карпе Дием» и ее главе

Банк России вынес постановления о привлечении банка, микрофинансовой организации и ее топ-менеджера к административной ответственности. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Так, банк «Открытие» постановлением от 22 декабря этого года привлечен к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Документ пока не вступил в законную силу.

Постановлением предусмотрен административный штраф. Применяются санкции к должностному или юридическому лицу — не уточняется (номер постановления не содержит соответствующих обозначений; впрочем, когда привлекается руководитель организации, это обычно прописывается). Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Кроме того, микрокредитная компания «Карпе Дием» и ее должностное лицо — единоличный исполнительный орган привлечены к ответственности по части 9 статьи 19.5 КоАП, то есть за невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России. Даты вступления в силу постановлений от 21 декабря не указаны. И компании, и ее руководителю назначены штрафы: в соответствии с частью 9 статьи 19.5 КоАП они могут составлять от 20 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. до 700 тыс. для юридических лиц.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Микрокредитная компания «Карпе Дием» зарегистрировано в Мурманске. Должность генерального директора микрофинансовой организации занимает ее владелица Лидия Филатьева.



Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.