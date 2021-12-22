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В Сочи курортный сбор будет увеличен до 50 рублей в сутки

22.12.2021 21:45
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ТАСС

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в среду в ходе заседания приняли поправки к краевому закону, предусматривающие увеличение размера курортного сбора с 10 рублей в сутки до 50 рублей в Сочи и до 30 рублей на остальных курортных территориях Кубани, входящих в зону эксперимента. Об этом журналистам сообщил председатель Заксобрания региона Юрий Бурлачко, передает ТАСС.

«Инициатива ожидаемая. Нам необходимо развивать территории. Ведь на подготовку к курортному сезону затрачиваются значительные суммы. Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому. Но с учетом ежегодно растущего турпотока это выльется в суммы, вполне достаточные для того, чтобы заметно преобразить вид наших курортов, сделать их привлекательнее и повысить конкурентоспособность на мировом и российском рынках туруслуг», — приводит пресс-служба Заксобрания слова Бурлачко.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что увеличение размера сбора необходимо для повышения качества работы курортов региона, добавив, что в этом году около 17 млн отдыхающих ожидаются в регионе с учетом зимнего сезона.

Курортный сбор на Кубани взимается с середины 2018 года, его размер составляет 10 рублей с человека в сутки (исключение по закону составляют жители края); средства направляются на благоустройство территорий. Краснодарский край, являющийся основным курортным регионом РФ, в 2020 году собрал 38,5 млн рублей курортного сбора, что на 10% выше планового показателя.

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