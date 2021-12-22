«ВымпелКом» оштрафован за спам на 900 тыс. рублей, «МегаФон» — на 500 тыс.

Операторы связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «МегаФон» были привлечены в ноябре 2021 года к административной ответственности с наложением административного штрафа суммарно на 1,4 млн рублей за распространение спама. Об этом сообщается в среду, 22 декабря, на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

«По результатам рассмотрения трех административных дел, два из которых были возбуждены в отношении ПАО «ВымпелКом», а одно — ПАО «МегаФон», вынесены постановления о назначении административного штрафа», — говорится в релизе.

Поводом для возбуждения дел стали решения комиссии антимонопольного органа, которая установила в действиях операторов связи нарушение статьи 18 закона «О рекламе», выразившееся в распространении рекламы без согласия абонента.

В соответствии с частью 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, нарушение рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

«За прошедший год в Московском УФАС России возросло количество административных дел о нарушениях в сфере законодательства о рекламе, в том числе за распространение спама. Часть вынесенных постановлений впоследствии учитывается при назначении последующих наказаний, в частности обязывает наложить больший административный штраф. Подобная мера административно-правового регулирования направлена на предупреждение совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами», — комментирует заместитель руководителя Московского УФАС Павел Олейник.



С учетом того, что у каждого оператора в каждом деле было принято во внимание более десяти отягчающих обстоятельств, размер административного штрафа составил для «ВымелКома» по 450 тыс. рублей, для «МегаФон» — 500 тыс. рублей.