Туроператоры подписали хартию об исполнении обязательств по «ковидным» турам до конца 2022 года

Комитет Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, Ростуризм, ведущие отраслевые объединения в сфере туризма и туроператоры подписали хартию об ответственном подходе российских туроператоров к осуществлению в 2022 году туров, не состоявшихся из-за пандемии COVID-19. Об этом в среду сообщили в Ростуризме.

Как уточняется, хартию подписали представители Ассоциации туроператоров и Российского союза туриндустрии — ключевых отраслевых ассоциаций в сфере туризма, а также такие крупные туроператоры, как Anex, Tez Tour и PAC Group. В онлайн-режиме к хартии уже присоединились более 90% туроператоров, у которых остались обязательства перед туристами по турам, купленным до 31 марта 2020 года. В сообщении Ростуризма есть ссылка на онлайн-форму, через которую другие туроператоры могут присоединиться к хартии.

В соответствии с хартией туроператоры заявляют о намерении к 31 декабря 2022 года обеспечить исполнение перед туристами всех договоров, заключенных до 31 марта 2020 года, путем предоставления равнозначного туристского продукта, его замены по согласованию с туристом или возврата денежных средств.

Помимо этого, Ростуризм совместно с профильным думским комитетом «берут на личный контроль ситуацию с выполнением остающихся обязательств туроператоров». Ростуризм поручит туроператорам сформировать реестр возвратов и ежемесячно представлять его в ведомство. Ростуризм и отраслевые объединения туроператоров будут публиковать информацию о сокращении обязательств на постоянной основе.

В Ростуризме напоминают, что депутаты Государственной думы 17 декабря проголосовали в третьем чтении за принятие поправки к ФЗ-98, которая позволит правительству продлить туроператорам отсрочку по возврату денег за туры, отмененные из-за пандемии, до конца 2022 года. Речь идет о турах, купленных до 31 марта 2020 года. При этом отсрочка продлевается только по турам в те страны, которые до сих пор закрыты для поездок с туристическими целями (в основном это страны Европы и Юго-Восточной Азии).

«Решение даст бизнесу возможность постепенно выполнить свои обязательства перед туристами, которые в этом случае получат либо оплаченную услугу, либо деньги», — отмечается в релизе.



Там указано, что действующая в этом году отсрочка уже позволила туроператорам закрыть более 80% долгов 2020 года перед туристами. За это время долг 2020 года перед туристами сократился в шесть раз, с 44 млрд до 7 млрд рублей. Отправиться на отдых или получить деньги обратно смогли порядка 1,1 млн человек из 1,3 млн, купивших туры. При этом около половины туроператоров полностью выполнили свои обязательства перед туристами, а туроператорский рынок избежал массовых банкротств, подчеркивают в Ростуризме.