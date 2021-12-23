Рубль укрепляется, индекс Мосбиржи растет на утренних торгах

Позиции рубля к доллару и евро укрепляются на утренних торгах в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:53 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,5875 рубля, что на 15,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на то же время стоил 83,4425 рубля (минус 10,75 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,555—73,67 рубля за доллар и 83,4075—83,65 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.

Индекс Мосбиржи на 8:15 мск прибавляет 0,03% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 747,71 пункта. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет внедрения утренней торговой сессии с 6:50 мск.