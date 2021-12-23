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СБП стала самым популярным способом перевода денег в четырех крупных банках

23.12.2021 08:28
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Время прочтения: 3 минуты
Источник
РБК
Темы
ВТБ Райффайзенбанк Промсвязьбанк Почта Банк

Доля Системы быстрых платежей (СБП) в общем объеме межбанковских переводов физических лиц в 2021 году существенно выросла, пишет РБК, ссылаясь на представителей нескольких банков. В трех из них — ВТБ, Почта Банке и Промсвязьбанке — доля этого канала превысила 50% среди всех видов внешних переводов, у Райффайзенбанка стала крупнейшей среди других каналов и составила 32%.

В этом году через СБП уже было совершено более 0,8 млрд переводов на 4,7 трлн рублей, что в восемь раз превышает число операций за весь 2020 год и почти в шесть раз — их сумму, сообщил представитель ЦБ. С начала года количество пользователей выросло в три раза и превысило 40 млн человек, уточнил он. В Почта Банке с января по ноябрь 2021 года доля переводов через СБП в общем объеме внешних переводов выросла до 72%. Доля переводов с карты на карту сократилась за этот же период более чем в два раза — до 20%. В ВТБ СБП обогнала платежи с карты на карту по числу переводов в марте 2021 года, а по объему — в октябре. По итогам октября 2021 года доля СБП от всех межбанковских переводов составила 51% по переведенному объему средств и 69% — по числу трансакций.

Сдерживает развитие платежных сервисов Системы быстрых платежей то, что оплата клиентами товаров и услуг с помощью СБП менее выгодна для банков, чем использование карт, — комиссии, которые они при этом получают, в разы меньше, указывают эксперты.

 20.12.2021 09:09

Доля операций, совершаемых клиентами Промсвязьбанка через СБП, составляет 54%, на остальные типы переводов приходится 46% операций. У Райффайзенбанка доля СБП в общем объеме переводов физлиц и запросов денег стала преобладать с апреля 2021 года, а в ноябре доля СБП в межбанковских переводах составила 32%, доля переводов с карты на карту — 11%. МКБ и «Русский Стандарт» тоже отмечают рост популярности СБП среди клиентов, но доля переводов с карты на карту у них все еще преобладает над переводами через СБП. СберБанк отказался от комментариев.

СБП смогла значительно усилить позиции в период пандемии, когда были отменены комиссии за большую часть переводов в ней, отметил руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт» в СНГ Максим Налютин. Позиции СБП, по его словам, усилило и подключение к системе СберБанка. По словам руководителя направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егора Кривошеи, пока переводы бесплатные, доля пользователей СБП растет, если вдруг они станут платными, это может изменить сценарии поведения: клиент сегодня довольно избалован и не готов платить за дополнительный функционал.

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