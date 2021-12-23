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Трем регионам выделили средства на обеспечение сбалансированности бюджетов

23.12.2021 08:32
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РИА Новости

Правительство России выделило более 3 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджетов трех субъектов РФ в 2021 году, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемое распределение дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на 2021 год в размере 3 186 707,8 тысячи рублей», — говорится в документе.

Согласно распоряжению, Ингушетия получит 890,734 млн рублей, Севастополь — 382,5 млн, а Еврейская автономная область — 1,913 млрд.

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