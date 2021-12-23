Обзор рынков от Банки.ру: фондовый рынок и рубль продолжат подъем

В среду на мировых рынках сохранилось преобладание позитивных настроений. Поводом к покупкам выступило снижение опасений относительно нового штамма коронавируса. Так, несмотря на его очень быстрое распространение, инвесторы хорошо воспринимают новости о том, что «омикрон» в большинстве случаев ведет к более легкому течению заболевания, нежели предыдущие штаммы. Плюс к этому игроки позитивно отреагировали на разрешение на использование таблеток для лечения коронавируса от Pfizer.



Дополнительным позитивным фактором стала статистика, вышедшая вчера в США. Поддержку рынкам оказали данные по индексу потребительского доверия за декабрь, который вырос до 115,8 пункта (консенсус-прогноз составлял 110,8 пункта).

На таком фоне к концу дня индексы MSCI World и MSCI EM выросли на 1% и 0,5%. В США по итогам торгов индексы Dow Jones и S&P 500 прибавили 0,7% и 1% соответственно. Отметим, что позитивную динамику показали все сектора американского рынка, а лидерами выступили сектора второстепенных потребительских товаров и информационных технологий, индексы которых прибавили 1,7% и 1,3% соответственно.

Если же говорить о динамике рынков на утро четверга, то можно отметить сохраняющийся позитивный настрой. В Азии ведущие индексы прибавляют до 0,7%. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются над уровнями предыдущего закрытия. Рынок энергоносителей также сохраняет позитивный импульс, который был вчера поддержан статистикой по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США, показавшей снижение запасов нефти на 4,7 млн баррелей. В результате сегодня утром ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,4%, торгуясь в районе 75,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий инвесторы в течение дня вновь обратят внимание на статистику из США, где сегодня будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования, заявкам на пособие по безработице и продажам новостроек. Также отметим, что, учитывая выходной в пятницу на большинстве западных площадок в преддверии католического Рождества, в ходе торгов может наблюдаться снижение активности игроков.

По итогам среды индекс Мосбиржи вырос на 1,5%, поднявшись в район 3 747 пунктов. Сегодня, учитывая внешний фон, на старте основной сессии ожидаем преобладания покупок в российских бумагах, что позволит нашему рынку продолжить восходящую динамику. При этом индекс Мосбиржи уже в начале дня сможет закрепиться над максимумами предыдущей недели, установленными чуть выше 3 755 пунктов, что говорит в пользу продолжения восстановления, ближайшей целью которого может выступить отметка 3 850 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль укрепляется по отношению к основным мировым валютам, в результате чего доллар и евро теряют 0,3% и 0,2% соответственно. Поддержку национальной валюте оказывает продолжение восстановления цен на нефть, а разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не дает дополнительных поводов для направленного движения. В рамках сегодняшних торгов росту рубля также продолжит способствовать приближение пика налоговых выплат, приходящегося на 27 декабря, что повышает спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров. В результате ожидаем попыток пары доллар/рубль в начале основной сессии закрепиться ниже поддержки, расположенной на отметке 73,6 рубля. При этом в ходе торгов, в случае сохранения внешнего позитива, американская валюта сделает еще один шаг к уровню 73 рубля.