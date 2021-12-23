Налоговая не сможет оперативно блокировать имущество крупного бизнеса

Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) доработали законопроект о праве налоговиков оперативно запрещать бизнесу распоряжаться своим имуществом — из-под риска блокировок вывели крупнейших налогоплательщиков (от 2 млрд рублей налогов), участников налогового мониторинга и производителей вакцин от коронавируса; налоговая не сможет запретить бизнесу распоряжаться средствами на счетах, готовой продукцией, в том числе товарами для перепродажи, сырьем и материалами; запрещено блокировать единственное жилье ИП, кроме квартир в ипотеку, пишут «Ведомости».

Так, сначала может быть заморожена только недвижимость, если у компании ее нет или стоимость не покрывает недоимку, налоговая заблокирует транспорт, предметы дизайна помещений и в последнюю очередь — ценные бумаги; стоимость заблокированного имущества не должна превышать долг, выявленный камеральной проверкой, и разницу между средней налоговой нагрузкой по отрасли и налоговыми платежами предприятия.

Руководство налогового органа сможет заблокировать имущество компаний и ИП сразу после составления акта камеральной проверки и решения о проведении выездной. Обеспечительные меры не затронут компании с небольшими долгами в сравнении с уплаченными налогами: не более 10% налогов, внесенных за проверяемый период, или 3 млн рублей; с отклонением от среднеотраслевой налоговой нагрузки не более одной двенадцатой общей суммы налогов, которую компания заплатила за три предыдущих года; при отклонении от среднеотраслевой нагрузки менее одной десятой кадастровой стоимости недвижимости, не обремененной залогом на дату решения о выездной проверке. Также бизнес сможет попросить налоговую обременить другое имущество, если по каким-то причинам блокировка мешает его деятельности. Если компания предоставит банковскую гарантию или поручительство третьего лица, налоговая снимет обеспечительные меры или заменит на залог ценных бумаг или другого имущества, следует из документа.

Лента новостей Налоговикам могут разрешить оперативную блокировку имущества бизнеса Минфин и ФНС дорабатывают инструментарий для борьбы с уклонением от уплаты налогов, пишут «Ведомости», уточняя, что налоговые органы могут получить право блокировать имущество должников в оперативном порядке – сейчас это возможно исключительно по результатам налоговой проверки. 29.07.2021 12:45

По словам главы экспертного центра по налоговой и бюджетной политике «Деловой России» Кирилла Никитина, поправки вводят предложенные бизнесом критерии в виде показателей отклонения от среднеотраслевой налоговой нагрузки, но вот как она будет рассчитана, пока неясно, проекта единой методики еще нет: отклонение в 10% от среднеотраслевой нагрузки может быть абсолютно нормальным.

Как отметил руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов, бизнес начнет чаще дробить функции владения и пользования имуществом, в дальнейшем налоговая может получить право блокировать имущество взаимозависимых компаний, у которых уклонисты арендуют активы. Скорее всего, при доработке поправок в Госдуме эту лазейку закроют, иначе мера будет неэффективна. Автоматическая разморозка активов, в случае если налоговая затянет проверку, стимулирует инспекции укладываться в установленные законом сроки. Закон вступит в силу через год после публикации, но есть риск, что за год — с момента публикации закона до вступления изменений в силу — уклонисты успеют вывести активы.