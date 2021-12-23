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ВОЗ: 2022-й должен стать годом завершения пандемии

23.12.2021 09:25
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Прайм

Наступающий 2022 год должен стать годом завершения пандемии COVID-19, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Я думаю, спустя два года мы лучше знаем вирус и у нас есть лучшие средства. И поэтому есть надежда. Поэтому в своем заявлении я сказал, что мы должны завершить эту пандемию в 2022 году», — сказал он.

По его словам, главное теперь — применять те эффективные средства, которые имеются в распоряжении, включая вакцины и другие меры защиты здравоохранения, а также устранить неравенство в распределении вакцин.

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