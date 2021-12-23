Все новости

​Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию

23.12.2021 09:36
1 104
3 Время прочтения: 3 минуты
Источник
ТАСС

Президент России Владимир Путин в четверг проведет ежегодную большую пресс-конференцию. В таком формате он пообщается с журналистами в 17-й раз. В этом году мероприятие вернется в очный режим и пройдет в Манеже. Старт запланирован на 12:00 мск.

Годом ранее от живого общения с журналистами пришлось отказаться из-за пандемии коронавируса. Тогда глава государства вышел на связь из своей резиденции Ново-Огарево, где вместе с ним находилась лишь небольшая часть его журналистского пула. Остальные же участники могли задать вопрос Путину по видеосвязи.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что в этом году встречу удалось организовать очно благодаря технологической адаптации к условиям пандемии и «относительно спокойному периоду с эпидемиологической точки зрения».

Пресс-секретарь президента подчеркивал, что предстоящая пресс-конференция будет классической: «со свободной повесткой дня, свободными вопросами и исчерпывающими ответами». Темы же, по его словам, специально не прописываются, но «легко прогнозируются». Как отмечал Песков, наибольший эмоциональный отклик на таких встречах у президента вызывают вопросы по тем проблемам, «которые остро стоят на его рабочей повестке дня».

Пресс-секретарь предположил, что глава государства во время общения с прессой ответит и на несколько вопросов, связанных с глобальной повесткой. «Таких турбулентных международных дел не было, наверное, много-много десятилетий», — заметил он. В целом же, как рассказал представитель Кремля, для Путина это мероприятие важно с точки зрения подведения итогов года, в том числе в экономике, внутренней политике, международных отношениях.

Манеж для большой пресс-конференции будет задействован впервые. Ранее глава государства проводил там другие мероприятия, в том числе обращался с посланиями к Федеральному собранию РФ. Сейчас же места парламентариев в этом зале займут журналисты. Переезд, как пояснял представитель Кремля, связан с размером зала — в ЦМТ он меньше. На фоне пандемии будет важно обеспечить дистанцию: как между самими журналистами, так и между президентом и прессой.

«Поэтому во исполнение этих требований Роспотребнадзора, а все-таки первостепенная забота — это безопасность, здоровье президента, мы просто выбрали зал побольше, — уточнил Песков. — Потом, когда все нормализуется, вернется на круги своя, даст бог, переедем обратно».

Всего на большую пресс-конференцию аккредитованы 507 журналистов — в полтора раза меньше, чем годом ранее. Тогда на нее были допущены 774 человека. Тем не менее в список вошли представители и российских, и международных медиа. Больше половины участников, по словам Пескова, — представители региональной прессы. Что касается иностранных медиа, то присутствовать будут практически все, кто аккредитован в России.

Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра — с мая 2008 года по май 2012-го. Однако после избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году он возобновил практику проведения таких мероприятий.

Самой короткой по времени — один час 35 минут — была первая встреча Путина с журналистами в 2001 году, самой продолжительной — четыре часа 40 минут — пресс-конференция 2008 года. Начиная с 2004 года каждое такое общение главы государства с журналистами продолжается не менее трех часов.

В 2020 году встреча продлилась четыре часа 29 минут. Та пресс-конференция включала элементы прямой линии, поэтому к президенту могли обратиться не только журналисты, но и другие граждане. Всего на мероприятии в прошлом году Путин ответил более чем на 50 вопросов.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Основные фондовые торги в РФ завершились в плюсе
ВТБ в ноябре снизил запасы драгметаллов на 7,5 тонны
В ноябре просрочка по корпоративным ссудам в банках РФ вернулась к пандемийным максимумам
​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям