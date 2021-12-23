​Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в четверг проведет ежегодную большую пресс-конференцию. В таком формате он пообщается с журналистами в 17-й раз. В этом году мероприятие вернется в очный режим и пройдет в Манеже. Старт запланирован на 12:00 мск.

Годом ранее от живого общения с журналистами пришлось отказаться из-за пандемии коронавируса. Тогда глава государства вышел на связь из своей резиденции Ново-Огарево, где вместе с ним находилась лишь небольшая часть его журналистского пула. Остальные же участники могли задать вопрос Путину по видеосвязи.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что в этом году встречу удалось организовать очно благодаря технологической адаптации к условиям пандемии и «относительно спокойному периоду с эпидемиологической точки зрения».

Пресс-секретарь президента подчеркивал, что предстоящая пресс-конференция будет классической: «со свободной повесткой дня, свободными вопросами и исчерпывающими ответами». Темы же, по его словам, специально не прописываются, но «легко прогнозируются». Как отмечал Песков, наибольший эмоциональный отклик на таких встречах у президента вызывают вопросы по тем проблемам, «которые остро стоят на его рабочей повестке дня».

Пресс-секретарь предположил, что глава государства во время общения с прессой ответит и на несколько вопросов, связанных с глобальной повесткой. «Таких турбулентных международных дел не было, наверное, много-много десятилетий», — заметил он. В целом же, как рассказал представитель Кремля, для Путина это мероприятие важно с точки зрения подведения итогов года, в том числе в экономике, внутренней политике, международных отношениях.

Манеж для большой пресс-конференции будет задействован впервые. Ранее глава государства проводил там другие мероприятия, в том числе обращался с посланиями к Федеральному собранию РФ. Сейчас же места парламентариев в этом зале займут журналисты. Переезд, как пояснял представитель Кремля, связан с размером зала — в ЦМТ он меньше. На фоне пандемии будет важно обеспечить дистанцию: как между самими журналистами, так и между президентом и прессой.

«Поэтому во исполнение этих требований Роспотребнадзора, а все-таки первостепенная забота — это безопасность, здоровье президента, мы просто выбрали зал побольше, — уточнил Песков. — Потом, когда все нормализуется, вернется на круги своя, даст бог, переедем обратно».

Всего на большую пресс-конференцию аккредитованы 507 журналистов — в полтора раза меньше, чем годом ранее. Тогда на нее были допущены 774 человека. Тем не менее в список вошли представители и российских, и международных медиа. Больше половины участников, по словам Пескова, — представители региональной прессы. Что касается иностранных медиа, то присутствовать будут практически все, кто аккредитован в России.

Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра — с мая 2008 года по май 2012-го. Однако после избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году он возобновил практику проведения таких мероприятий.



Самой короткой по времени — один час 35 минут — была первая встреча Путина с журналистами в 2001 году, самой продолжительной — четыре часа 40 минут — пресс-конференция 2008 года. Начиная с 2004 года каждое такое общение главы государства с журналистами продолжается не менее трех часов.

В 2020 году встреча продлилась четыре часа 29 минут. Та пресс-конференция включала элементы прямой линии, поэтому к президенту могли обратиться не только журналисты, но и другие граждане. Всего на мероприятии в прошлом году Путин ответил более чем на 50 вопросов.